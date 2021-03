Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Versuchter Einbruch in Discounter

Bramsche (ots)

Ein Discounter am Wiesenweg geriet am frühen Mittwochmorgen ins Visier unbekannter Täter. Diese schlugen zwischen 02.10 und 02.15 Uhr eine Scheibe ein und versuchten sich Zutritt zum Inneren des Marktes zu verschaffen. Nach ersten Ermittlungen gelangten der oder die Täter nicht in das Ladenlokal, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

