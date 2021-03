Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Überfall auf Verbrauchermarkt

Fürstenau (ots)

Zwei Unbekannte betraten am Montagabend um 20.57 Uhr einen Marken-Discounter an der Konrad-Adenauer-Straße. Als eine 54 Jahre alte Angestellte einen der Männer auf die Schließung des Marktes hinwies, drängte dieser die Frau in einen Büroraum. Währenddessen trat der zweite Täter an eine 34-jährige Angestellte heran und schob diese ebenfalls in den Büroraum. Die beiden Männer stahlen Bargeld, verletzten die Mitarbeiterinnen mit einem Reizstoffspray und flüchteten, vermutlich mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte die beiden Frauen in ein Krankenhaus. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Männern verlief erfolglos. Die Täter wurden als ca. 30 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65m groß beschrieben. Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild, unterhielten sich in einer unbekannten Sprache, waren dunkel gekleidet und trugen FFP2-Masken. Zudem hatte einer der Täter eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05439/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell