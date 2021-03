Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unfallflucht endete im Weidezaun

Belm (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Montagabend im Belmer Bereich einen Verkehrsunfall verursacht, ist danach offroad über ein Feld gefahren und letztendlich an einem Weidezaun zum Stehen gekommen. Die Frau waren mit ihrem Mazda gegen 20.10 Uhr in Schlangenlinien auf dem Astruper Weg in Richtung Schloßstraße unterwegs und touchierte seitlich einen Mercedes. Dessen Fahrer hatte die unsichere Fahrweise der Frau zuvor bereits bemerkt und seinen Wagen an den Straßenrand gelenkt. Trotzdem streifte die Frau mit Mazda den Mercedes und setzte danach ihre Fahrt fort. Danach bog die Fahrerin nach rechts in die Straße An der Mergelkuhle ab und fuhr wenig später an der Einmündung zur Schloßstraße geradeaus auf eine Feld. Auf dem Feld fuhr die Frau kreuz und quer und prallte schließlich im Bereich der Wiesenstraße gegen einen hölzernen Weidezaun. Die Fahrt nahm dort ihr Ende, aber eine Holzlatte aus dem Zaun hatte die Fahrertür des Autos dermaßen verkeilt, dass die Frau diesen Ausstieg nicht mehr nehmen konnte. Unmittelbar danach war auch schon ein Zeuge an der Unfallstelle und kümmerte sich um die Fahrerin. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Leichtverletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Frau wurde von den Polizeibeamten sichergestellt.

