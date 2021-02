Polizei Wuppertal

POL-W: W Sicherheit im Straßenverkehr für die Kleinsten - move it - Einladung für Pressevertreter

Wuppertal (ots)

Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, bei denen auch die Kleinsten unserer Gesellschaft zu Schaden kommen. Daher ist es unser Ziel, Kindern sicheres Verhalten im Straßenverkehr näher zu bringen und sie so vor Schäden zu bewahren. Aus diesem Grund übergeben die Verkehrswacht und die Polizei am kommenden Mittwoch, dem 24. Februar 2021, um 10:00 Uhr, in der Kindertagesstätte an der Samoastraße 21 42277 Wuppertal eine "move it" box. Die Kinder sollen mit den unterschiedlichen Inhalten der Box spielerisch die Bewegungsabläufe erlernen, um sie auf die folgenden Übungsgänge der Verkehrsberatung vorzubereiten. Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen, die Übergabe und die "Inbesitznahme" der Kisten durch die Kinder zu begleiten. Die Vorstellung erfolgt unter Wahrung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln. (sw)

