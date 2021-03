Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Mindener Straße, zwischen den Straßen "Auf dem Winkel" und "Auf dem Gehren", entwendeten Unbekannte am Montag ein hochwertiges Pedelec der Marke Haibike, Modell Sduro HardNine 4.0. Der oder die Täter machten sich zwischen 09 und 12.45 Uhr am Schloss des 29-Zoll-Fahrrades zu schaffen und nahmen das grau-grün-schwarze Pedelec anschließend mit. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Mountainbikes geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell