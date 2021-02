Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim: Verkehrsunfälle vor Kreisverkehr aufgrund Glätte

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Montag, den 08.02.2021, zwischen 18:25 Uhr und 19:45 Uhr, kam es an der gleichen Örtlichkeit in 67240 Bobenheim-Roxheim zu zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Ein 53-Jähriger Mann, welcher gegen 18:25 Uhr, mit seinem Citroen die Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim in Richtung Frankenthal befuhr, schaffte es aufgrund der glatten Fahrbahn nicht mehr hinter dem BMW einer 36-Jährigen Frau zum Stehen zu kommen, nachdem diese vor einem Kreisverkehr abbremste. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Um 19:45 Uhr ereignete sich am selbigen Kreisverkehr ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger Mann, welcher mit seinem Dacia vom Südring kommend auf den Kreisverkehr zufuhr, musste vor diesem verkehrsbedingt zum Stehen kommen. Der hinter ihm fahrende 53-Jährige Mercedes-Fahrer schaffte es nicht rechtzeitig zum Stehen zu kommen und schlitterte zuerst gegen die linke Fahrzeugkarosserie des Dacia und anschließend gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel.

Bei keinem der Verkehrsunfälle kam es zu verletzten Personen. Der Gesamtschaden beider Verkehrsunfälle beläuft sich gemäß ersten Schätzungen auf ca. 4.400EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell