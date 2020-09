Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Mindestens 1.000 Euro Schaden

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Verantwortlichen eines Unfalls. Am Freitag verursachte ein Unbekannter im Kaiserbergring einen Unfall mit mindestens 1.000 Euro Schaden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Verursacher mit seinem Fahrzeug einen weißen Toyota Aygo. Das Auto parkte auf einem Parkplatz gegenüber der sogenannten Berufsschule am Schulzentrum Nord. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder den Unfall wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

