Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Rulle verletzt

Wallenhorst (ots)

Ein 84-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag mit einem Pedelec den Radweg an der Ruller Straße (L 109) von Wallenhorst in Richtung Rulle. Als er sich gegen 14.20 Uhr in Höhe der Einmündung "Auf der Heide" befand, wollte er die Landesstraße überqueren und übersah dabei den Wagen einer 20-Jährigen. Die junge Frau bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht vermeiden. Der 84-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell