POL-OS: Bissendorf - Zeugen nach "Parkplatzrempler" in Wissingen gesucht

Bissendorf (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mindener Straße beschädigte ein Unbekannter am Samstag einen schwarzen VW Golf und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 12.30 und 12.45 Uhr gegen das parkende Auto und verursachte am Heck einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05422/920600 bei der Polizei in Melle.

