Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Wohnungsbrand

Belm (ots)

An einem Hochhaus in der Frankfurter Straße kam es am Samstagmorgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung brach gegen 10.55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Belm eintrafen, griffen die Flammen bereits auf die Wohnung über. Die Polizei sperrte den Brandort und die Bewohner des Erdgeschosses wurden evakuiert. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung wurde durch die Flammen und die starke Rauchentwicklung unbewohnbar. Zudem wurden durch den Rauch zwei weitere Wohnungen beschädigt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

