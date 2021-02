Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bramsche (ots)

In der Kochstraße versuchten Unbekannte am Donnerstag in ein Wohnhaus einzubrechen. Der oder die Täter machten sich zwischen 17.30 und 18.45 Uhr an der Terrassentür des Hauses zu schaffen, scheiterten jedoch und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

