Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Abfallcontainer durch Feuer zerstört

Osnabrück (ots)

An der Ecke Wachsbleiche/Natruper Straße haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Abfallcontainer in Brand gesetzt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 02.45 Uhr eintrafen, stand der Container vollständig in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Behälter zerstört wurde. Die Osnabrücker Polizei hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell