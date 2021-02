Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Schwerer Verkehrsunfall in Heithöfen

Bad Essen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es an der Einmündung Heithöfener Straße/Leverner Straße zu einem schwereren Verkehrsunfall. Ein 34-jährige Osnabrücker bog gegen 14.05 Uhr mit einem Fiat Ducato von der Heithöfener Straße nach links auf die Leverner Straße ab und übersah dabei einen Audi Q5, dessen 51 Jahre alter Fahrer auf der Leverner Straße vorfahrtsberechtigt in Richtung Schröttinghausen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher schwer, der Audi-Fahrer aus Stemwede leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Fiat als auch der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell