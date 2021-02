Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teures E-Bike am Rubbenbruchsee gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag ist am Rubbenbruchsee ein hochwertiges E-Bike gestohlen worden. Der Täter nahm das im Bereich der Minigolfanlage verschlossen abgestellte, anthrazitfarbene "Kalkhoff Integrale i8" zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr an sich. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

