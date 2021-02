Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Versuchter Einbruch in Fahrradfachgeschäft

Hagen a.T.W. (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt ein Fachhandel für Fahrräder an der Natruper Straße. Einbrecher versuchten ins Gebäudeinnere zu gelangen und machten sich zwischen Dienstagabend (19.30 Uhr) und Mittwochmorgen (07.10 Uhr) gewaltsam an einer Seitentür zu schaffen. Sie scheiterten jedoch und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die im Bereich Natruper Straße/Görsmannstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

