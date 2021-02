Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Kleinwagen angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Melle (ots)

In der Pestelstraße, zwischen den Straßen "An der Berglust" und "Am Kleft", beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen orangefarbenen VW Polo und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, gegen den am Fahrbahnrand abgestellten Wagen und verursachte einen Frontschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die Polizei in Melle ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

