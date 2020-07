Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stößt Jugendliche in Brennnesseln

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brake-

Nach einer Körperverletzung an der Herforder Straße/ Mehlstraße, am Dienstag, 28.07.2020, sucht die Polizei den Täter sowie Zeugen.

Eine 15-jährige Bielefelderin stand gegen 16:50 Uhr an der Ampel der Herforder Straße in Höhe der Mehlstraße und beabsichtigte die Straße zu überqueren. Vier Männer traten an die Ampel. Einer der Vier stieß die 15-Jährige vom Fahrrad, so dass diese in einige Brennnessel-Pflanzen stürzte und sich leicht verletzte. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Mehlstraße.

Das Opfer beschrieb die Männer als 18 bis 20 Jahre alt. Der Täter trug eine kurze lila-orange Hose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

