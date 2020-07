Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte demolieren drei Autos am helllichten Tag

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Auf einem Autohausparkplatz an der Eckendorfer Straße beschädigten die Täter am Mittwoch, den 29.07.2020, drei Fahrzeuge - Zeugen gesucht.

Zwischen 12:00 Uhr und 21:40 Uhr machten die Unbekannten sich an einem VW Lupo, einen Mercedes Benz C-Coupé sowie einen Toyota Aygo zu schaffen. Die Fahrzeuge stehen auf einem ehemaligen Bahngelände, in der Nähe der Kreuzung Am Stadtholz, das dem Autohaus als Abstellplatz für nicht zugelassene Fahrzeug dient. An den drei Fahrzeugen schlugen die Täter nahezu alle Scheiben ein und zerkratzten den Lack an mehreren Stellen. Außerdem bauten sie Autoteile sowohl außen als auch im Innenraum des Fahrzeugs aus und warfen sie auf den Boden.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

