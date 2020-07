Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge hindert alkoholisierten PKW-Fahrer an der Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Stieghorst-

Nach einem Unfall versuchte ein angetrunkener PKW-Fahrer am Dienstag, den 28.07.2020, an der Stieghorster Straße weiter zu fahren. Ein Zeuge versperrte ihm den Fluchtweg.

Ein 57-jähriger Bielefelder beabsichtigte mit seinem Wagen um 09:20 Uhr über die Linksabbiegerspur der stadtauswärts führenden Fahrsteifen der Detmolder Straße in die Stieghorster Straße abzubiegen. Er hielt an der roten Ampel hinter einem Smart. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr der Smart-Fahrer los und geradeaus über die Kreuzung auf die Gegenfahrbahn. Anschließend wendete der Smart-Fahrer nach links, um über die Stieghorster Straße Schlangenlinien in Richtung Oldentruper Straße zu fahren. Wenige Meter vor der Danziger Straße kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein und prallte gegen einen Stromkasten und einen Gartenzaun.

Der 57-jährige Verfolger bemerkte, dass der Unfallfahrer seinen Smart zurücksetzte. Der Bielefelder blockierte mit seinem PKW den Fluchtweg und informierte die Polizei.

Die Beamten nahmen in der Atemluft des 62-jährigen Smart-Fahrers Alkoholgeruch wahr. Eine Ärztin entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell