Polizei Bielefeld

POL-BI: Aktuell PKW-Fahrer nach Unfall mit verletzen Radfahrer flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Dornberg -

Soeben ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer an der Wertherstraße/ Twellbachtal. Nach ersten Erkenntnissen ist ein PKW-Fahrer flüchtig.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gegen 15:30 Uhr ein Golf-Fahrer die Wertherstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Straße Twellbachtal bog er nach rechts ab und stieß gegen einen in Richtung stadteinwärts fahrenden Fahrrad-Fahrer. Der Rad-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht, während der Golf-Fahrer seine Fahrt fortsetzte.

Es könnte sich bei dem flüchtigen um einen grauen Golf mit Gütersloher Kennzeichen handeln. Fahrer soll ein Mann mit kurzen dunklen Haaren sein.

Derzeit läuft die Fahndung nach dem Unfallflüchtigen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

