Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brandmeldeanlage

Detmold (ots)

Am heutigen Abend gegen 19:16 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft in Hiddesen gerufen. Bei eintreffen der ersten Kräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen und den Brand, der in einer Küche im Keller des Hauses aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen war bereits von außen durch das offene Küchenfenster mit einem Pulverlöscher gelöscht. Mit einem Trupp unter Atemschutz wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss wurde der Keller mittels Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Personal die Löschgruppe Hiddesen, der Löschzug Süd und der Rettungsdienst. Der Einsatz unter Leitung von Brandrat Joachim Wolf war nach gut einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Björn Hunold

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell