Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Transporter eines Jugendtreffs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag, 28.07.2020, in eine Einrichtung an der Straße Rottmanshof ein und stahlen Bargeld und mehrere Gegenstände, darunter auch einen Transporter - Zeugen gesucht.

Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag 08:50 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über die Eingangstür gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren.

Dort betraten sie zunächst die Räumlichkeiten des Sportvereins und entwendeten Sportbekleidung.

Danach suchten sie den ersten Stock und weitere Räume im Erdgeschoss auf. Dort stahlen sie eine Spielekonsole, einen Fernseher mit diversem Zubehör, ein Tablet und Geldkassetten. In der Teeküche bedienten die Täter sich am Kühlschrank und nahmen sich diverse Süßigkeiten und Getränke.

In den Räumlichkeiten des Jugendtreffs fanden sie auch einen Autoschlüssel, der zu einem weißen Opel Vivaro, Baujahr 2014, passte. Sie flüchteten mit dem Transporter mit Bielefelder Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Kriminalbeamte fanden auf dem Außengelände unter anderem die aufgebrochene Geldkassette, einen Fernseher, Elektrozubehör und einen Müllsack mit Sportbekleidung.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521-5450 beim Kriminalkommissariat 12 zum melden.

