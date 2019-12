Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verstärkte Beleuchtungskontrollen

Lingen (ots)

Wie in den vergangenen Jahren auch, wird die Polizei in den kommenden Wochen verstärkt den Fahrradadverkehr kontrollieren. Insbesondere in den frühen Morgen- und Abendstunden werden die Beamtinnen und Beamten deren Verkehrssicherheit und die Einhaltung der Beleuchtungsvorschriften in den Blick nehmen. Wer ohne Beleuchtung unterwegs ist, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 20 Euro rechnen. In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse besonders gefährdet. Eine eingeschaltete, funktionstüchtige Fahrradbeleuchtung ist zwingend vorgeschrieben. Bei Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, müssen Radfahrer damit rechnen, in Regress genommen zu werden. Über die Beleuchtungspflicht hinaus, empfehlen die Verkehrssicherheitsberater den Radfahrerinnen und Rafharern das Tragen von Warnwesten und heller Kleidung. Sie werden damit im Straßenverkehr besser wahrgenommen. Entsprechend geschulte Beamte stehen ihnen für weitere Informationen in Lingen, Meppen, Papenburg und Nordhorn gerne zur Verfügung.

