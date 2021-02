Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Bungalow

Bramsche (ots)

An der Ostlandstraße, zwischen dem Insterburger Ring und der Hauptstraße, brachen Unbekannte in der Zeit von Montagabend (19.30 Uhr) bis Dienstagmittag (12 Uhr) in einen unbewohnten Bungalow ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Diebesgut. Unklar ist bislang, ob sie dabei fündig wurden. Zeugen beobachteten ein weißes Fahrzeug, das mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05461/915300 bei der Polizei in Bramsche.

