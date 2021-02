Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Pedelec am Bahnhof gestohlen

Melle (ots)

Am Bahnhof in Melle entwendeten Unbekannte am Dienstag ein Pedelec der Marke Riese & Müller, Modell Charger. Der oder die Täter machten sich zwischen 11 und 15 Uhr an den Schlössern des blauen 28-Zoll-Rades zu schaffen und nahmen das Pedelec anschließend mit. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell