POL-OS: Bramsche: Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Bramsche (ots)

In der Zeit vom frühen Montagabend bis zum Dienstagvormittag kam es bei einem SB Waschplatz an der Maschstraße zu einem Automatenaufbruch. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam zwei fest verbaute Industriestaubsauger und entnahmen das eingeworfene Münzgeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

