Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Diebstahl aus Pkw

Ankum (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 22 Uhr & 06:30 Uhr, kam es auf einem frei zugänglichen Hinterhof an der Lerchenstraße zum Aufbruch eines Pkw. Aus einem Ford Mondeo wurden ein nachgerüstetes Autoradio und der Motor des Heckscheibenwischers ausgebaut und entwendet. Ein Bewegungsmelder im Innenhof wurde zuvor unbrauchbar gemacht. Der Täter oder die Täter müssen über Kenntnisse im Kfz-Bereich verfügt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

