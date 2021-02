Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unfallflucht auf der Remseder Straße

Hilter (ots)

Die Dissener Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich Montagnacht auf der Remseder Straße ereignet hat. Der Fahrer eines noch unbekannten Autos, möglicherweise ein Ford Fiesta oder Ford Focus, war gegen 21.35 Uhr in Richtung der Straße In der Reute unterwegs, kam etwa 30 Meter vor der Kreuzung Deldener Straße/Am Südbach mehrfach von der Straße ab und beschädigten einen Zaun sowie einen gelben Messstellenpfosten. Der Pkw dürfte an der Front und vermutlich auch an der Fahrerseite beschädigt sein. Die Polizei bittet unter 05421-921390 um Hinweise in der Sache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell