Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Auffahrunfall mit einer Schwerverletzten

Bersenbrück (ots)

Am Mittwoch, gegen 11:40 Uhr, befuhr eine 32-jährige Bersenbrückerin mit ihrem 5er BMW die Gehrder Straße / B 214 in Richtung Gehrde. An der Einmündung Vogelwedde beabsichtigte die Frau nach rechts abzubiegen, dazu verlangsamte sie ihre Fahrt. Der Fahrer eines nachfolgenden Mercedes Sprinter, ein 56-Jähriger aus Dinklage, übersah den Abbiegevorgang und prallte in das Heck des vorausfahrenden Pkw. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam erst in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Die Bersenbrückerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, eingeklemmt war sie nicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell