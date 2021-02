Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - 22-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hagen a.T.W. (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Iburger Straße wurde am Donnerstagnachmittag ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann war gegen 16.45 Uhr in Richtung Hagen unterwegs, als er in einer Linkskurve zwischen den Straßen "Achter De Welt" und Forstweg aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen eine Schutzplanke und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus.

