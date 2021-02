Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Werkzeugdiebstahl im Niedersachsenpark

Rieste (ots)

Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs an der Meppener Straße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Containeraufbruch mit anschließendem Werkzeugdiebstahl. Ein unbekannter Täter überwand gegen 04:20 Uhr den Zaun der Firma und begab sich zu einem Container, brach ein Vorhängeschloss auf und entwendete diverse Werkzeuge. Nach dem Container nahm sich der Täter einen Schuppen vor und entwendete auch dort noch weitere Gegenstände. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder wem zur besagten Zeit verdächtige Fahrzeuge an der Meppener Straße aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell