POL-KB: Bad Arolsen: Sachbeschädigung durch Graffiti an Schule - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.02.2021, 16:00 Uhr, bis Samstag, 06.02.2021, 12:15 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Tür, mehrere Fenster und Pfeiler an einer Schule in Bad Arolsen "Am Tannenkopf". Es wurden Schriftzüge und Zahlen in weißer Farbe aufgesprüht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

