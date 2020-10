PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nächtliche Suche nach vermisster Person endet erfolgreich

Bad Schwalbach (ots)

Eine nächtliche Suche nach einer abgängigen Person aus einem Alten- und Pflegeheim in Heidenrod-Grebenroth endete nach vier Stunden erfolgreich. Gegen 02:00 Uhr meldete ein Betreuer der Einrichtung einen 66jährigen Bewohner als vermisst. Dieser hatte gegen 01:30 Uhr das Anwesen durch eine Nebentür verlassen und hierbei einen Alarm ausgelöst. Nachdem die Absuche auf dem Gelände der Einrichtung keinen Erfolg brachte, wurde die Polizei in Bad Schwalbach in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Suchaktion wurde anschließend gegen 03:00 Uhr auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dieser suchte aus der Luft den Ortsbereich Grebenroth und die umliegende Feldgemarkung weiträumig ab - leider erfolglos. Als bereits die angeforderten Man-Trailer-Hunde der Feuerwehr Frankfurt in der Anfahrt waren, bemerkte eine Streife der Polizei den Vermissten im Bereich einer Böschung zwischen den Ortsteilen Grebenroth und Egenroth. Nach einer Untersuchung durch hinzugezogene Rettungskräfte konnte der 66jährige in die Einrichtung zurückgebracht werden. Nach seinen Angaben hatte er im dichten Wald völlig die Orientierung verloren. Er hatte auch den Hubschrauber gehört, konnte sich aber nicht bemerkbar machen. Glücklicherweise erreichte er, auf allen Vieren robbend, den Waldrand und die Straße just zu dem Zeitpunkt, als die Streife der Polizei Bad Schwalbach zum wiederholten Male den Bereich absuchte. (gef. Boos, PHK)

