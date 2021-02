Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg/Münchhausen - 55-Jähriger flüchtet rücksichtlos vor Polizeistreife: Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Korbach (ots)

Am Donnertag (4. Februar) sollte ein 54-jähriger Opelfahrer in Battenberg durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Der Fahrer flüchtete verkehrsgefährdend und rücksichtlos. Die Polizei verfolgte ihn, der Autofahrer ignorierte aber die eindeutigen Anhaltesignale. Er konnte schließlich in Münchhausen-Wollmar gestellt werden. Der Grund der Flucht wurde dann klar: Der Autofahrer hatte keinen gültigen Führerschein und stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Gegen 11.15 Uhr begegnete der Opel einer Polizeistreife in der Marburger Straße in Battenberg. Da das Auto und der Halter der Polizei bereits bekannt waren, entschlossen sich die Polizisten, das Fahrzeug zu kontrollieren. Sie wendeten ihren Streifenwagen und versuchten dem Opel zu folgen. Dieser hatte aber offensichtlich bemerkt, dass die Polizei ihn kontrollieren wollte. Er beschleunigte sein Auto, so dass die Polizei ihn zunächst aus den Augen verlor.

Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten den Opel aber wieder in der Ortsmitte von Battenberg sehen. Als sie ihn nun wieder verfolgten, beschleunigte der Opelfahrer erneut. Mehrere eindeutige Anhaltesignale ignorierte der Flüchtende. Er flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die B 236 in Richtung Hatzfeld-Eifa, dabei überholte er mehrfach an unübersichtlichen Stellen. Nur durch glückliche Umstände kam es hier zu keinem Verkehrsunfall. Auch auf der weiteren Flucht auf der L 3090 über Frohnhausen und Oberasphe verursachte der rücksichtslose Fahrer mehrere verkehrsgefährdende Situationen. Ab Münchhausen-Wollmar nahm ein zweiter Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Der Fahrer flüchtete weiter mit extrem hoher Geschwindigkeit über die K 88 in Richtung der B 236. Kurz vor Münchhausen bog der 54-Jährige plötzlich nach rechts ab, dabei drängte er einen Streifenwagen ab, der durch einen kleinen Graben fahren musste. Er flüchtete weiter über einen geteerten Feldweg in Richtung einer Baustelle in der Feldgemarkung von Münchhausen-Wollmar. Dort endete die Flucht. Der 54-Jährige Fahrer konnte festgenommen werden. Der Grund der Flucht wurde den Polizisten schnell klar. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Autoschlüssel stellten die Frankenberger Polzisten sicher. Auf den 54-Jährigen warten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Verkehrsdelikte wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und "Verbotene Kraftfahrzeugrennen". Glücklicherweise kam bei der rücksichtlosen Flucht niemand zu Schaden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell