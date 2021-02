Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Unbekannter bricht in Wohnung ein

Ostercappeln (ots)

An der Bremer Straße, zwischen den Straßen Niederhaaren und Bergfrieden, brach ein Unbekannter am Samstagmorgen in eine Erdgeschosswohnung ein. Der ca. 25 Jahre alte Täter verschaffte sich zwischen 11 und 11.15 Uhr Zutritt zu den Wohnräumen und entwendete Bargeld und eine EC-Karte. Als er von dem Bewohner bei der Tat überrascht wurde, flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Flüchtige wurde als ca. 175 bis 1,90m groß beschrieben, war schlank und hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

