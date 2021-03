Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Neuenkirchen: Scheibe des Jugendpavillons zerstört

Melle (ots)

Unbekannte haben am Wochenende im Bereich der Turnhalle am Ottenheider Weg für Sachschaden gesorgt. Die Täter warfen in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag mit einem Gullideckel eine Glasscheibe des Jugendpavillons ein. Ob es sich hierbei um einen Fall von Vandalismus oder einen versuchten Einbruchdiebstahl handelte, ist noch ungeklärt. Die Meller Polizei bittet um Hinweise auf Personen, die mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05422/920600.

