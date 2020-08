Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnwagen gestohlen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte entwendeten einen doppelachsigen Wohnwagen der Marke Tabbert, der An der Tagweide 23 in Hagsfeld geparkt war. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 17.00 Uhr. An dem Wohnwagen war das Kennzeichen RA-AY 175 angebracht. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/96718-0 entgegen.

