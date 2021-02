Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schotten - Am Sonntag (14.02.), gegen 18 Uhr, wollte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Master in der Straße Neuer Weg in Höhe der Hausnummer 6 auf einem Parkplatz rückwärts einparken. Dabei übersah er den VW Multivan eines 63-jährigen Pkw-Fahrers, welcher auf dem Parkplatz geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Da bei dem 43-jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieb der 43-jährige Fahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Lkw durch Eisplatte beschädigt

Lauterbach - Am Montag (15.02.), gegen 6:30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw der Marke Scania die Landesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Willofs. Ihm kam eine Fahrzeugkolonne von fünf Autos entgegen. Als er sich in Höhe der Fahrzeugkolonne befand, löste sich bei dem vorletzten Wagen eine auf dem Dach befindliche Eisplatte. Diese Eisplatte prallte gegen die Fahrzeugfront von dem Lkw und beschädigte diesen erheblich. Der Fahrer des Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Am Lkw entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR.

