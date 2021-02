Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tötungsdelikt in Einfamilienhaus - Tatverdächtiger festgenommen!

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Eiterfeld - Am Montag (15.02.), gegen 20:45 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus im Kirchweg zu einem Tötungsdelikt an einem 41-jährigen Mann aus Eiterfeld. Vorangegangen war ein verbaler Streit mit einem 22-jährigen engen Freund der Familie. Im Rahmen dieses Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in welchem, nach derzeitigem Ermittlungsstand, der 41-jährige Mann, tödlich verletzt wurde. Der Tatverdächtige konnte durch die Polizei noch an der Tatörtlichkeit festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 22-jährige Tatverdächtige dem Opfer mit einem Messer die tödlichen Verletzungen zugefügt.

Die Kriminalpolizei Fulda hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda die Fulda die Ermittlungen aufgenommen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Fulda hat beim Amtsgericht Fulda Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Weitere Nachfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban / Sta'in Fuchs-Schäfer Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Stephan Müller

Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

