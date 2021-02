Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210204-1: Polizisten trafen auf Einbrecher - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der geständige 41-Jährige hatte das Diebesgut in seinem Rucksack. Ein bereitgestelltes Mountainbike fanden die Beamten in der benachbarten Tiefgarage.

Nachdem die Beamten am Mittwochnachmittag (03. Februar) um 17:15 Uhr zur Aufnahme eines Kellereinbruches in die Bahnhofstraße gerufen worden waren, trafen sie auf einen polizeibekannten 41-Jährigen. Der Mann, der einen mit Werkzeugen gefüllten Rucksack bei sich trug, gestand den Beamten gegenüber, in zwei Keller gewaltsam eingebrochen zu sein. Neben dem Diebesgut - einer Stichsäge, Bohrern, Schraubendrehern, einer Eisensäge und Meißeln - führte der Mann ein verbotenes Einhandmesser mit, welches die Beamten sicherstellten.

Ersten Ermittlungen zufolge ist der 41-Jährige über ein Bodengitter an der Bahnhofstraße in die Tiefgarage gelangt und im Anschluss gewaltsam in die benachbarten Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Mit aufgefundenen Werkzeugen brach der Täter einen weiteren Kellerraum auf. Ein in der Tiefgarage abgestelltes Mountainbike übergaben die Beamten den anwesenden Berechtigten. Es soll vorher in dem nun aufgebrochenen Kellerraum der Geschädigten gestanden haben.

Der 41-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen mehrfachen Einbruchdiebstahls verantworten. (bm)

