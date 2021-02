Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210203-1: VW Passat mit Komfort-Schließsystem entwendet - Wesseling

Unbekannte stahlen den erst vier Jahre alten Wagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In der Zeit zwischen Montagabend (01. Februar) 21:00 Uhr und Dienstagmorgen (02. Februar) 09:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen in der Mathias-Leyendecker-Straße an der Wohnanschrift der Halterin abgestellten schwarzen VW Passat mit Bergheimer Kennzeichen. Da sich bei der Anzeigenaufnahme beide Fahrzeugschlüssel im Besitz der Halterin befanden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass das Fahrzeug mit Keyless-Access-System von den Tätern auf andere Art und Weise geöffnet und gestartet worden ist.

"Keyless Go" als gängiger Begriff ist ein Komfort-Schließsystem für Autos und Motorräder. Die Technik öffnet Tür- bzw. Lenkradschlösser, sobald sich der Fahrer seinem Gefährt nähert. Entriegelt werden die Fahrzeuge über Funksignale eines Transponders, eine Art Autoschlüssel. Durch die Betätigung des Start-/Stopp-Knopfes ist ein schlüsselloses Losfahren möglich. Während Daimler den Begriff " Keyless Go" nutzt, gebraucht VW "Keyless Access". Darüber hinaus ist auch der Begriff "Passive Keyless Entry" gängig.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum am Tatort Personen am abgestellten Wagen gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu melden. (bm)

