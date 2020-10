Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201005.1 Eddelak: Verkehrsunfall mit verletzter Person und Fahrzeugbrand

Eddelak (ots)

Am 02.10.2020 kam es in Eddelak, Kreuzung Norderstraße / Landscheide, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fahrzeug geriet nach dem Zusammenstoß in Brand.

Ein 83jähriger Brunsbütteler wollte mit seinem PKW DB aus der Straße Landscheide nach links Richtung Eddelak abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigen 52jährigen aus Kollmar, der mit seinem Pkw Opel mit Anhänger die Norderstraße in Richtung Eddelak befuhr, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Anstoss kam der 52jährige mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und kam schließlich an einem Baum zum Stillstand. Hier geriet der Pkw nun in Brand, der von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Die Insassen konnten das Fahrzeug vorher verlassen. Die 28jährige Mitfahrerin sowie das 3jährige Kind wurden mit einem Schock ins WKK Brunsbüttel verbracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- Euro.

Sachbearbeitung durch PSt Marne, Tel. 04851 / 95070

