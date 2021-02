Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210203-3: 19-Jähriger verursachte Unfall und flüchtete - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagabend (02. Februar) fiel einer Polizeistreife auf der Römerstraße ein bereits bekanntes Fahrzeug auf. Gegen 18:30 Uhr folgten die Beamten dem von der Römerstraße in Richtung Eichendorffstraße fahrenden Fahrzeug. Den Beamten war zuvor bereits bekannt gewesen, dass die Kennzeichen des Fahrzeuges entsiegelt waren, da das Fahrzeug nicht mehr versichert war. Die Beamten gaben dem Fahrzeugführer Anhaltesignale. Dieser führte seine Fahrt jedoch in Richtung Lessingstraße fort. In der dortigen Sackgasse fuhr der Fahrer gegen ein Verkehrsschild und konnte seine Fahrt wegen mehreren Begrenzungspfosten nicht fortsetzen. Die vier Insassen des Fahrzeuges stiegen aus und ergriffen fußläufig die Flucht in das angrenzende Wohngebiet. Der Fahrer und ein weiterer Fahrzeuginsasse flüchteten in Richtung Georg-Sandmann-Straße. Dort konnten die Beamten den flüchtenden Fahrer stellen. Der 19-Jährige verfügte weder über die notwendige Fahrerlaubnis noch war er fahrtüchtig. Er stand unter dem Einfluss von Drogen. Im Fahrzeug fanden die Beamten außerdem ein Tütchen mit Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten das Fahrzeug, die Kennzeichen sowie den Fahrzeugschein sicher. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 19-Jährigen eine Blutprobe. Einer der drei Fahrzeuginsassen ist den Beamten bislang bekannt. Zu den anderen Personen machte der 19-Jährige keine Angaben. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und dem Besitz von Betäubungsmitteln. (akl)

