POL-REK: 210203-2: Einbruch in Kleingartenanlage Alt-Hürth - Hürth

Zeugen bemerkten in der Nacht einen Mann, der in eine alarmgesicherte Laube einbrach und flüchtete. Die Absuche mit einem Polizeidiensthund erbrachte keine weiteren Hinweise.

Um genau 00:38 Uhr hörten Zeugen (25/26) am Mittwoch (08. Februar) einen ausgelösten Alarmton in der Kleingartenanlage an der Altstädter Straße. Sie gingen dem Geräusch nach und sahen an einer Parzelle einen Mann, der die Terrassentür der Laube geöffnet hatte und Kleidungsstücke auf dem Rasen hinterließ. Der Täter flüchtete, als er die Zeugen bemerkte. Dabei hinterließ er sein Fahrrad.

Polizeibeamte, die mit mehreren Streifenwagen wenige Minuten später an der Anlage ankamen und umstellten, trafen nicht mehr auf den als 170 Zentimeter großen, dunkel gekleideten Mann mit kräftiger Statur beschriebenen Täter. Ein Polizeidiensthund war ebenso im Einsatz. An einem Fenster der Laube befanden sich weitere Hebelspuren.

Der Geschädigte, dessen Sohn einen Alarmhinweis auf sein Handy erhielt, gab an, dass die Alarmanlage aufgrund zurückliegender Einbrüche installiert worden sei. Ob der Täter Beute machte, stand zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die den Täter an der Kleingartenanlage oder in der näheren Umgebung gesehen haben und ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariates 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

