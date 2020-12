Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Verletzte nach Gasverpuffung

Vermutlich zu einer Gasverpuffung gekommen ist es am 14.12.2020 gegen 13 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Umkirch. Dabei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand eine Bewohnerin verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.

Der Vorfall ereignete nach derzeitigem Kenntnisstand in der Küche beim Wechsel einer Gasflasche eines Gasherdes. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden, die Schadenssumme lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

