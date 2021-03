Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Hagen a.T.W.: Betrunkener Autofahrer- Unfallort gesucht

Georgmarienhütte (ots)

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer angehalten, der mit seinem Wagen zuvor offenbar einen Unfall verursacht hat. Bislang ist der Unfallort aber nicht bekannt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 3 Uhr einen Hinweis auf einen älteren roten BMW Kombi der Dreierreihe gegeben, der mit eingeschaltetem Warnblinker und wenig mehr als Schrittgeschwindigkeit in Schlangenlinien auf der Hagener Straße in Richtung Bad Iburg unterwegs sei. Als eine Zivilstreife der Polizei das Auto wenig später auf der Hagener Straße anhielt, wurde dann auch schnell der Grund für die unsichere und langsame Fahrweise ersichtlich. Der 37-Jahre alte Fahrer war stark alkoholisiert, und der rote Kombi wies einige frische Unfallspuren auf. Neben diversen Beschädigungen an der Fahrerseite war der vordere rechte Reifen derart zerstört, dass das Rad nur noch auf der Felge rollte. Wie sich später herausstellte, war der Georgsmarienhütter zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, das Auto wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Ermittler der Polizei aus Georgsmarienhütte bitten um Hinweise auf Örtlichkeiten, an denen der rote BMW verunfallt sein könnte. Telefon: 05407-879500.

