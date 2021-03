Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Außenbereich eines Restaurants von Dieben heimgesucht

Bissendorf (ots)

Der Außenbereich eines Restaurants an der Schledehausener Straße geriet in der Zeit von Samstagnachmittag (17 Uhr) bis Sonntagmorgen (11 Uhr) ins Visier unbekannter Täter. Diese brachen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld und Tabakwaren. Weiterhin wurden aus dem Biergarten mehrere Stühle und Tische gestohlen. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

