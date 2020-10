Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger versuchte gestohlenes Fotoobjektiv zu verkaufen

Karlsruhe (ots)

Bei dem Versuch ein gestohlenes, hochwertiges Fotoobjektiv zu verkaufen wurde ein 21-Jähriger am Montagnachmittag vorläufig festgenommen. Der Geschädigte eines Einbruchs, bei dem das hochwertige Objektiv gestohlen worden war, meldete sich bei der Polizei. Er teilt mit, dass das Objektiv auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten werde. Daraufhin vereinbarte er einen Übergabetermin am Montagnachmittag in Karlsruhe. Der Verkäufer wurde bei der Übergabe von Polizeibeamten observiert und nach Aushändigung des Objektivs an den Geschädigten vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach geführt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell