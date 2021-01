Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen/BAB 81/BAB 8: 44-Jährige fährt Schlangenlinien auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 44-jährige VW-Lenkerin am Mittwoch gegen 19:30 Uhr einem anderen Verkehrsteilnehmer bereits auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund ihrer Fahrweise aufgefallen war, konnten Polizeibeamte das Fahrzeug kurz darauf im Zuge der Fahndung auf der Bundesautobahn 8 (BAB8) antreffen. Die Frau soll im Bereich Ludwigsburg Schlangenlinien gefahren sein und auch eine Betonleitwand gestreift haben. Die Streife der Verkehrspolizeiinspektion beobachtete die beschriebene Fahrweise ebenfalls und hielt das Fahrzeug auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald an. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte ein Atemalkoholtest den Verdacht einer starken Alkoholisierung der 44-Jährigen. Am Fahrzeug fanden sich auch entsprechende Unfallspuren. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell