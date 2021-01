Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht im Fliederweg

Ludwigsburg (ots)

Etwa 2.500 Euro Sachschaden an einem Ford ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht im Fliederweg in Markgröningen. Der Schaden muss zwischen Dienstag, 19:40 Uhr und Mittwoch, 09:20 Uhr verursacht worden sein. Zeugen können sich unter Tel. 07042 941 0 an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz wenden.

